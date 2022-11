Intervista Mkhitaryan: “Juve? Meritavamo di più!”

Il centrocampista dell’Inter Henrik Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il derby d’Italia perso contro la Juventus.

Intervista Mkhitaryan

“Meritavamo di più dopo quel primo tempo, poi dopo il gol ci siamo disuniti e abbiamo perso. Non c’è nulla di mentale, siamo l’Inter, sappiamo cosa fare e come reagire. E’ solo il calcio. Secondo me proviamo a salvare la partita buttandoci in avanti e ci dimentichiamo di difendere, così perdiamo la partita. Ma sono fiducioso, miglioreremo perché siamo bravi”