Conferenza Allegri: “Ecco cosa è stata la cosa più bella ieri”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro l’Inter.

Conferenza stampa Allegri

Che peso ha questa vittoria?

“Ha il peso di aver vinto uno scontro diretto che era tanto che non vincevamo. L’Inter è una squadra forte e l’ha dimostrato anche stasera dove siamo stati un po’ fortunati. Quando giochi con lo spirito giusto poi la fortuna viene dalla tua parte. Nella ripresa abbiamo giocato bene tecnicamente, anche dopo il gol annullato abbiamo difeso in maniera ordinata. La cosa più bella è vedere una squadra con entusiasmo e voglia che si mette a disposizione l’uno dell’altro. Per creare i giusti presupposti per vincere servono queste caratteristiche”