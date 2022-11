Dopo il sorteggio dei play-off di Europa League, il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Filip Kostic.

Nedved su Kostic

“Sapevamo di prendere un giocatore solido con età giusta. All’inizio ha trovato difficoltà non solo per il modulo ma anche per il diverso tipo di campionato, perché quello italiano è molto più difficile dal punto di vista tattico. Adesso inoltre stiamo giocando con un modulo ideale per lui”