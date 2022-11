Rabiot: “Ho un consiglio da dare ai giovani della Juventus”

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Rabiot

Che cosa consiglia ai giovani che si sono messi in mostra in questi mesi: Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior?

«Di seguire con attenzione i consigli di Allegri che è un grande allenatore perché non si focalizza solo sugli obiettivi, sempre importanti alla Juve, ma è molto pedagogico con i giovani, insistendo in allenamento anche quando sbagliano. I risultati si vedono, sono tutti migliorati in questi mesi anche nella difficoltà: la direzione è quella giusta»