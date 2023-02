Massimiliano Allegri ha i suoi quattro valenti cavalieri e con loro è pronto ad andare alla conquista della Francia. L’occasione è speciale, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Juve, Allegri studia una mossa ultra offensiva

All’andata il tecnico scelse tridente sì ma non Filip Kostic in panchina. Per il ritorno Max ha in mente una squadra più offensiva. Per questo ha preservato Di Maria e ha lasciato a Torino Chiesa. Giovedì li vuole in campo tutti e due, insieme a Dusan Vlahovic e all’altro serbo, nel 3-4-3 che ha già testato contro la Fiorentina, unico precedente della Juventus a 4 stelle.