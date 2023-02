Alex Sandro addio alla Juventus, i dettagli

La Juve mette la freccia… a sinistra. Con Alex Sandro che saluterà Torino a fine anno, a meno di clamorosi dietrofront. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Alex Sandro addio

Nel suo contratto c’è una clausola per il rinnovo automatico di un anno in caso di raggiungimento delle 40 presenze, ma l’intenzione sia del club che del giocatore è di separarsi dopo otto stagioni insieme. La dirigenza bianconera deve giocoforza sondare il mercato alla ricerca di un sostituto, a prescindere dal fatto che in estate tornerà alla Continassa Andrea Cambiaso, oggi in prestito al Bologna.