C’è sempre una prima volta e Chiesa auspica che possa essere dietro l’angolo. C’è la Fiorentina all’orizzonte, c’è la sfida del cuore contro il suo passato che deve rappresentare un’altra tappa della scalata della Juve in classifica e per Federico un altro passo verso il ritorno a pieno regime. Ne parla il Corriere dello Sport.

Juve, Chiesa ha un sogno contro la sua ex squadra

L’attaccante è tornato in tutto e per tutto a sentirsi un giocatore, dopo un anno travagliato, fatto di sofferenza, duro lavoro, passaggi complicati dal punto di vista emotivo dopo il grave infortunio al ginocchio. Adesso la gioia sotto porta deve tornare ad essere la normalità, magari già da domenica contro i viola. Chiesa non ha ancora fatto centro da ex in due incroci.