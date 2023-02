Bisognerà ancora attendere, invece, per rivedere Bonucci e Pogba. Ieri entrambi hanno lavorato a parte come racconta il Corriere dello Sport.

Bonucci e Pogba ko, le ultime sui loro rientri

Il capitano prima in palestra e poi sul campo ma con un programma personalizzato. Paul, invece, non si è visto all’esterno del centro sportivo: palestra per lui. L’orizzonte del rientro non è definito per entrambi. Se anche oggi non saranno con i compagni, bisognerà dire addio all’ipotesi convocazione con la Fiorentina e allora lo sguardo dovrà spostarsi sulla sfida di Europa League di giovedì con il Nantes.