Paredes c’è; Bonucci e Pogba non ancora. Arriva una buona notizia per Allegri in vista della sfida con la Fiorentina. Ne parla il Corriere dello Sport.

Arriva una buona notizia per Allegri, è su Paredes

L’argentino campione del mondo è recuperato e ieri si è allenato con i compagni, in una Continassa aperta per l’occasione a tifosi e media. Il ginocchio destro, dolorante nei giorni scorsi nella zona della “zampa d’oca”, era ancora ben protetto da una vistosa fasciatura ma Leandro ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, concluso con una partitella sette contro sette, e si prepara al rientro contro i viola. C’è un’alternativa in più a centrocampo.