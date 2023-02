Danilo svela: “Ecco chi m’ha chiesto di diventare capitano”

Il difensore brasiliano della Juventus Danilo ha rilanciato una lunga intervista a Tuttosport in cui rivela chi gli ha chiesto di diventare capitano.

Intervista Danilo

Chi e quando le ha chiesto di indossare la fascia da capitano e cosa vuol dire avere i gradi?

«E’ stato il mister, prima della partita con l’Inter. Ma innanzitutto voglio ricordare che il capitano è Bonucci. Lui mi ha aiutato molto per diventare quello che sono nella Juventus. Per me è un onore avere la fascia. Il lavoro del capitano non è solo parlare prima della partita, ma anche dedicare parte del proprio tempo per aiutare i ragazzi, confrontarsi con lo staff. Di fatto questo atteggiamento l’ho sempre avuto. A volte tolgo un po’ di tempo a me stesso per il gruppo ma lo faccio sempre con piacere».