“Ridate i 15 punti alla Juve”, clamorosa proposta da Napoli

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21, parlando della Juve.

“Ridate i 15 punti alla Juve”, proposta da Napoli

«Come dico da tempo il Napoli ha vinto da tre mesi il campionato, non ce n’è per nessuno, di che parliamo? Piuttosto io lancerei un hashtag per ridare i 15 punti di penalizzazione alla Juventus: in questo modo si parlerà del campionato vinto dal Napoli per il dominio azzurro e non del campionato della penalizzazione per i bianconeri. Lo scudetto sarà azzurro, non credo che ce la faremo a festeggiare con la zeppola di San Giuseppe a marzo, ma con la pastiera, a Pasqua, penso proprio di sì. Per le prossime tre gare spero che Spalletti non vari un turn over radicale, sarebbe un errore. Se ne cambia 2-3 a partita, considerando i cinque cambi a disposizione, potrebbe alternare le forze»