La Juve tenta l’impresa Champions con gli uomini contati!

La Juventus tenterà l’impresa Champions con gli uomini contati. Massimiliano Allegri perde anche Leandro Paredes per la trasferta di martedì in casa del Benfica, scrive la Gazzetta dello Sport.

Uomini contati per la Juve in Champions

Il forfait di Paredes per Lisbona si aggiunge alle assenze già annunciate di Mattia De Sciglio, Federico Chiesa, Paul Pogba (di nuovo in gruppo, ma non ancora pronto), Angel Di Maria e Gleison Bremer. Una vera e propria maledizione. Basti pensare che Allegri si giocherà le speranze di rimettere in piedi il girone di Champions senza ben quattro dei sei rinforzi estivi.