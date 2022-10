Benfica-Juve, le probabili scelte di Allegri

Allegri si giocherà le speranze di rimettere in piedi il girone di Champions senza ben quattro dei sei rinforzi estivi. Gli unici “nuovi” disponibili per Lisbona saranno Kostic e Milik, pronto a riprendersi il posto accanto a Vlahovic. La Gazzetta dello Sport parla delle probabili scelte di formazione di Allegri.

Benfica-Juve probabili formazioni

Se il polacco dovrebbe dare il cambio a Kean, in mezzo al campo Allegri ha le scelte obbligate. Probabilmente Locatelli sarebbe comunque partito in vantaggio su Paredes, ma con l’uscita di scena dell’argentino non ci sono più dubbi. Accanto Rabiot, il rigenerato Mckennie, con Cuadrado e Kostic sugli esterni. In difesa c’è Alex Sandro in pole per completare il terzetto davanti a Szczesny con Bonucci e Danilo.