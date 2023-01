Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara Juve-Monza. Tuttojuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Juve

Valutate di andare in ritiro?

“Valuteremo con la società non ho ancora deciso. Credo che il ritiro serva quando ci sono situazioni non di emergenza, ma situazioni che vanno valutate prima. Ora bisogna essere responsabili, non si può stare sempre in ritiro, ma non è possibile fare un primo tempo come quello di oggi”.