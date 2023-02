“Non si dica stagione fallimentare!”, Allegri si scalda

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Soddisfatto del tridente?

“Stasera era una partita molto delicata, giocare con la Fiorentina è sempre noioso perché propone e pressa. Noi non siamo stati precisi nel concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Nella parte finale ci siamo difesi in maniera ordinata e c’è stato un bello spirito e non era facile. Siamo arrivati ad un punto dal settimo posto e facciamo un passo alla volta. I ragazzi sono stati bravi a resettare dopo Atalante e Monza, però c’è una Juventus che ha fatto 44 punti, altrimenti si guarda la classifica e si dice stagione fallimentare. Qualcuno lo dice e se lo dice ha la memory card piena, si va a sminuire il lavoro dei ragazzi”