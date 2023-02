“Tifosi Juve che fischiano, non mi sta bene”, sentite Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

C’è un obiettivo principale?

“Facciamo un passo alla volta e non andiamo troppo avanti. Pensiamo al Nantes che non sarà semplice. Poi penseremo alla partita contro lo Spezia per fare un altro passo. I 44 punti servono per essere consci del lavoro fatto, poi ci sono gli obiettivi che ci portano a dovere guardare gara dopo gara. Mi spiace, stasera mi sono anche arrabbiato. Chiunque scende in campo deve essere supportato, ci sono molti tifosi che supportano poi alcuni che invece partono da casa e decidono che Kean va fischiato, che De Sciglio va fischiato e Paredes uguale. A me non va bene. Si sta tutti dalla stessa parte in questo momento. Non mi piace, poi se si perde è giusto che ci fischino tutti. Ma non mi è piaciuta questa roba qui. Magari ci saranno meno di questi che vengono allo stadio per fischiare”