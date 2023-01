Juve, pericolo UEFA: esclusione dall’Europa?

Ieri il procuratore federale Chiné ha fatto riferimento ai rapporti della stessa procura con la federcalcio europea. Cosa succederà tra Juve e UEFA? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve, pericolo esclusione da coppe UEFA?

Non è un mistero che dei contatti ci siano stati e che la Uefa sia spettatrice interessata di tutte le vicissitudini giudiziarie bianconere. Tuttavia, la sensazione è che a Nyon aspettino proprio i differenti esiti giudiziari italiani prima di poter tracciare una linea e concludere. In linea puramente teorica, l’Uefa potrebbe anche decidere autonomamente di non consentire alla Juve di partecipare alle competizioni europee. Ma è anche possibile che l’organismo internazionale possa sentirsi sufficientemente rappresentato dai procedimenti italiani e si trasformi in una sorta di «notaio» delle sentenze espresse in Italia.