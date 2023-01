Juve, è terremoto campionato! Classifica scritta da giudici

Terremoto sul campionato. La Corte federale d’Appello a Sezioni Unite riscrive la classifica e condanna la Juventus a 15 punti di penalizzazione andando ben oltre le richieste del procuratore federale che ne avevi chiesti 9. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve, terremoto campionato!

La squadra di Allegri passa alle nove di sera dal terzo al decimo posto. La storia delle plusvalenze vive il suo big bang. E non basta: Fabio Paratici prende 30 mesi di inibizione, l’ex presidente Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene due anni, Federico Cherubini un anno e quattro mesi e Pavel Nedved otto mesi. Per tutti gli ex dirigenti bianconeri richiesta anche l’estensione della sanzione in ambito Uefa e Fifa.