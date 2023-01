“Juve? Vergogna per tifosi e calcio italiano!” accusa choc

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Angelo Forgione, scrittore e blogger, accusando la Juve.

Forgione attacca la Juve

“La sentenza della Juventus non mi sembra iniqua, mi sento di essere solidale rispetto ai tifosi juventini che hanno capito la realtà. Qualcuno che usa la testa c’è e per loro sono solidale, mi rendo conto che la dirigenza della Juventus mette la vergogna in faccia ai suoi tifosi ed al calcio italiano. Il nuovo presidente della Juventus, Ferrero, ha detto che la Juventus si sarebbe difesa in tutte le sedi, senza arroganza. Adesso è il momento di Elkann che si sta prendendo le sue rivincite e dopo aver messo Scanavino e Ferrero senza competenze calcistiche, prendono le distanze dalla vecchia gestione e apportando un manifesto. Andrea Agnelli ha educato il mondo juventino con quei modi che tutti conosciamo”