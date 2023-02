Bonucci e Pogba ko, il motivo

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Bonucci e Pogba in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri su Bonucci e Pogba

Come sta la squadra?

“Siamo ripartiti questo è un altro campionato e abbiamo fatto poche partite. Non ho ancora deciso niente e la formazione la deciderò oggi. Oltre a Bonucci non sarà a disposizione Pogba per un indolenzimento ai flessori. Purtroppo quando sei fuori da tanto e alzi il livello d’intensità vengono fuori dei dolori”