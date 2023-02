“Paredes? Ha giocato match meno buoni”, Allegri senza filtri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Paredes in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri su Paredes

Bisogna aspettarsi qualcosa da Paredes?

“Tutta la squadra ha fatto una brutta prestazione, la squadra ha fatto un buon secondo tempo finendo con tanti tiri in porta. Conta vincere le partite soprattutto perché abbiamo fatto un brutto primo tempo, c’è stato un gol annullato per poco. Ha alternato partite buone a meno buone, ha giocato tanto perché Locatelli è stato fuori. Aveva magari bisogno di allenarsi, questi mesi sono importanti ci deve dare una mano come tutti quelli della rosa”