Juventus col tridente? Novità tattica in vista

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro la Salernitana in conferenza stampa. Tuttojuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Possiamo vedere il tridente?

“È un’ipotesi, però non ho ancora deciso, perchè abbiamo tanti giocatori che rientrano dagli infortuni. Domenica abbiamo la Fiorentina, devo mettere dentro tutte queste valutazioni. Più giocatori tecnici abbiamo meglio è, ma tutti devono mettersi a disposizione se no non reggiamo. Chiesa? Sta bene ha fatto una buona partita e sono contento”.