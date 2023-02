“Non possiamo fare solo questo, impensabile!” parla Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro la Salernitana in conferenza stampa. Tuttojuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Sarà più stimolante giocare le Coppe?

“Ha detto bene: non si saprà, ecco. L’ho detto e i ragazzi lo sanno: dobbiamo fare bene sul campo. Col Monza abbiamo fatto un brutto primo tempo che abbiamo pagato a caro prezzo, ora è il momento di ributtarci con la testa in campionato che poi ci porta a far bene anche in Coppa. Non possiamo giocare solo le coppe e non il campionato, è impensabile”