Salernitana scontro salvezza? L’annuncio di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro la Salernitana in conferenza stampa. Tuttojuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Lei ha parlato di scontro salvezza…

“E’ un obiettivo, è diverso. La Salernitana ha due punti meno di noi e quindi è un obiettivo, la dodicesima non so quanto sia su ma dobbiamo prenderla. Ci permette di pensare un passo alla volta, e migliorare tutti i giorni in campo, in allenamento, sotto il piano offensivo e difensivo, è un nostro obiettivo”