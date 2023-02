Juve in lotta salvezza, Allegri: “Mi viene da ridere”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro la Salernitana in conferenza stampa. Tuttojuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

La squadra è pronta per lottare per la salvezza?

“In questo momento c’è un dato di fatto che ci sono stati tolti 15 punti, noi ne abbiamo 23 e non possiamo scappare. Ora dobbiamo raggiungere i 40 punti della salvezza, mi viene da ridere ma è così. Bisogna prima di tutto dare degli obiettivi: prendere per primo il dodicesimo e scalare in avanti. Riuscendo a fare così vinceremo sicuramente delle partite, per prendere quelli davanti bisogna vincere. Bisogna farlo assolutamente. Questo ci consente di tenere alta l’attenzione, quando giocheremo l’Europa League e poi la Coppa Italia che poi è ad aprile”.