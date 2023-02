Ciro Santoriello, Pm dell’inchiesta Prisma sulla Juventus, finisce nella bufera. Inaccettabile che possa dire cose del genere, anche se accadute anni fa.

“Odio la Juventus”, che vergogna il pm dell’inchiesta!

Sul web, infatti, è spuntato un video nel quale il pubblico ministero, tifosissimo del Napoli, non nasconde il suo odio verso la Juventus: “Sì lo ammetto, io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus (ride, ndr.). Diciamo che come tifoso è più importante il Napoli, come Pubblico Ministero ovviamente sono anti juventino… Contro i ladrocini in campo…”