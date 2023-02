Pm contro la Juve, interviene il ministro dello Sport

Ciro Santoriello, Pm dell’inchiesta Prisma sulla Juve, finisce nella bufera. Inaccettabile che possa dire cose del genere, anche se accadute anni fa.

“Odio la Juve”, interviene il ministro dello Sport

Sul web, infatti, è spuntato un video nel quale il pubblico ministero, tifosissimo del Napoli, non nasconde il suo odio verso la Juventus: “Sì lo ammetto, io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus (ride, ndr.). Diciamo che come tifoso è più importante il Napoli, come Pubblico Ministero ovviamente sono anti juventino… Contro i ladrocini in campo…”

Le sue parole non sono passate inosservate agli occhi del ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha twittato: “Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui”.