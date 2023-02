“Il mancato rigore? Meglio per noi”, risposta choc

L’allenatore del Nantes Antoine Kombouarè ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Kombouarè

Cosa ha pensato sulla decisione finale?

“In questi casi non si può far nulla, solo aspettare la decisione dell’arbitro. L’arbitro ha valutato la situazione, il fallo del giocatore della Juventus: l’intervento scomposto di mano non era voluto ma era viziato da un giocatore della Juve. Diciamo che la bilancia ha pesato di più dalla nostra parte. È stata una scelta arbitrale coraggiosa? Sì, sicuramente. Allegri e i giocatori gli sono corsi incontro per capire cosa potesse decidere ma ha preso la sua decisione e per me è corretta, come accaduto a Nizza. Meglio per noi”.