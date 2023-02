La Juve si è rilassata troppo? Parla l’allenatore del Nantes

L’allenatore del Nantes Antoine Kombouarè ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Nantes

Secondo lei la Juve si è rilassata troppo?

“Il loro gol è arrivato presto e questo ci ha sorpreso. Siamo stati bravi farli correre con un buon giro palla. La Juventus ha dei grandi giocatori, quando gioca da Juventus anche se ogni tanto hanno avuto dei momenti di basso. Questo però non vuol dire che giocano male, anzi, siamo stati bravi noi a dargli del filo da torcere. Però sono stati una grande squadra e ce li aspettiamo pronti a dare il tutto per tutto al ritorno, non ce li aspettiamo sopraffatti dopo questa sfida”.