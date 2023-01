Juventus, ottimismo Pogba: ecco cosa è successo ieri

La Juventus virtuale adesso è davvero pronta per diventare quella reale e progettata in estate. Come racconta la Gazzetta dello Sport, sale l’ottimismo per il ritorno di Paul Pogba contro il Monza.

Juventus, ottimismo Pogba

Vlahovic a segno 3 volte in 50 minuti è segnalato più pronto rispetto al francese, che comunque si è tolto lo sfizio di mandare in gol DV9 e di realizzare una doppietta. La differenza di condizione dei due big rientra nella normalità delle cose. Il Polpo, infortunatosi al menisco esterno del ginocchio destro durante la tournée negli Usa di fine luglio, non gioca addirittura da fine aprile e dai tempi del Manchester United. Vlahovic è andato sì al Mondiale, però in Qatar ha disputato soltanto 71 minuti a causa del dolore creatogli dalla pubalgia. Prima e dopo la Coppa del Mondo, allenamenti differenziati e partite saltate.