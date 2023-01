Allegri prova due nuovi moduli per la Juve

Prove di 4-3-3 e 3-4-2-1. Tutti motivi che spingono Allegri a esplorare nuove soluzioni. O meglio: a rispolverare quelle pensate in estate durante le riunioni di mercato. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Allegri prova due nuovi moduli

Adesso che Chiesa è tornato a strappare e Di Maria a dispensare giocate di gran classe è dura rinunciare a uno dei due in partenza. Allegri ha provato il 4-3-3 e il 3-4-2-1. Il tecnico ha provato Di Maria a destra con Chiesa a sinistra e Kean al centro dell’attacco. In mezzo al campo spazio a uno tra Fagioli e Miretti (poi toccherà a Pogba), con Paredes in regia e Rabiot dall’altra parte.