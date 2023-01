Vlahovic verso il ritorno, sentite ieri cosa ha fatto

Se la Juve vera s’avvicina è anche perché, dopo il test incoraggiante di ieri pomeriggio con la Next Gen, sale l’ottimismo per il ritorno di Dusan Vlahovic contro il Monza. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic verso il ritorno

Il serbo, ieri a segno 3 volte in 50 minuti, è segnalato più pronto rispetto al francese, che comunque si è tolto lo sfizio di mandare in gol DV9 e di realizzare una doppietta. DV9 non gioca in bianconero dalla disfatta in casa del Benfica del 25 ottobre e l’ultimo gol risale alla vittoria nel derby contro il Torino di dieci giorni prima (15 ottobre). Un’eternità. Soprattutto se si pensa a tutto quello che è successo nel frattempo nel mondo Juve.