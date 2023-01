Sta tornando la Juventus, due buone notizie per Allegri

La Juventus virtuale, per dirla alla Allegri, adesso è pronta per diventare quella reale e progettata in estate. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Sta tornando la Juventus

Merito della condizione in crescita di Chiesa dopo l’infortunio al ginocchio e della continuità ritrovata da Di Maria, reduce da due gol nelle ultime due di campionato. Ma se la Juve vera s’avvicina è anche perché, dopo il test incoraggiante di ieri pomeriggio con l’Under 23 bianconera), sale l’ottimismo per il ritorno di Pogba e Vlahovic tra i convocati per la partita di domenica contro il Monza.