Ko Pogba, ha raggiunto l’America con un volo privato!

Ieri è arrivata la conferma ufficiale del club: Paul Pogba si è fermato di nuovo. La Juve, nel suo comunicato, fa riferimento ad altri controlli effettuati negli Stati Uniti. «Alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al JMedical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal professor Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo».

Pogba in America

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Pogba ha raggiunto l’America con un volo privato domenica, dopo un primo consulto medico a Torino. Ieri è stato visitato dal dottor Musahl e oggi farà ritorno in Italia. Il guaio alla coscia è risolvibile in 10-15 giorni, tanto basta per tenere il Polpo fuori sino alla sosta per il Mondiale.