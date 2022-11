Non c’è pace per Pogba, ha rifiutato un’ipotesi

Da quando è tornato alla Juve, non c’è mai stata pace per Paul Pgoba. Giusto il tempo per le foto di rito, la conferenza stampa di presentazione e la prima amichevole con il Chivas negli Stati Uniti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Non c’è pace per Pogba

Il 23 luglio l’infortunio al ginocchio. Paul rifiuta l’ipotesi dell’operazione immediata. La Juve ne prende atto. A inizio settembre sente di nuovo dolore ed è costretto ad andare sotto i ferri. Ma i guai non si sono limitati ai problemi fisici. La vicenda del fratello Mathias, tra presunti ricatti, incantesimi e due tentativi di sequestro non hanno di certo reso tranquillo Paul nel suo recupero.