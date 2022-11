Tutte le delusioni della Juve 2022-23, l’elenco

L’emblema della stagione, sin qui deludente, della Juve è Paul Pogba. Il francese non ha giocato nemmeno un minuto in gare ufficiali. E nemmeno gli altri fanno impazzire, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Le delusioni della Juve 2022-2023

Zero apparizioni per Chiesa e Kaio Jorge, fermi per infortuni risalenti alla passata stagione. In infermeria anche Di Maria: tre stop per problemi muscolari, dodici partite saltate tra Serie A e Champions. Leandro Paredes è il vero flop del mercato estivo. Arrivato come il regista che poteva far svoltare il gioco di Allegri, non ha mai convinto.