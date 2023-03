Non saranno i 19,9 milioni che deve avere Cristiano Ronaldo, ma sono soldi che gli spettano e Paulo Dybala li rivuole come racconta la Gazzetta dello Sport.

“La Juve mi deve dei soldi”, Paulo Dybala ammette tutto

«Non ricordo quando mi è stato pagato l’ultimo stipendio, però so bene che la Juventus mi deve ancora dei soldi». Così Paulo Dybala, sentito a Roma per un’ora e un quarto il 21 febbraio nell’ambito dell’inchiesta Prisma — che indaga sui bilanci del club bianconero dal 2019 al 2021 e per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone (tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli) più la società — come persona informata sui fatti, ha esordito con gli ufficiali della Guardia di Finanza.