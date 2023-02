La Juventus ha fatto una richiesta ad Allegri, ecco quale

Questa Juventus non può più ambire allo scudetto, ma l’Europa League può diventare un trampolino di lancio verso la prossima Champions, visto che chi la vince vi accede di diritto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Richiesta della Juventus ad Allegri

La Juventus torna nell’Europa bis con la missione di arrivare fino in fondo. E’ quanto la società ha chiesto al tecnico, in un momento in cui è impossibile avere certezze praticamente su tutto, dai punti in meno al destino dei bianconeri nella prossima stagione (Con o senza coppe? Con o senza penalizzazioni?).