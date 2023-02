Il Nantes che prova a giocarsela con la Juventus nello spareggio di Europa League, sulla carta, ricorda un po’ la sfida di Davide contro Golia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juventus-Nantes, confronto impari: i dettagli

Di Maria è il giocatore della Juve con più presenze nei tornei internazionali per club, 123. Sommando quelle di tutta la rosa del Nantes si arriva a malapena a 120. La Juve sfora abbondantemente il muro dei 500 gettoni in Europa. Trofei vinti: Di Maria supera la somma di tutti i giocatori gialloverdi. L’ultimo bilancio pubblico del Nantes annota una spesa per il personale di poco inferiore ai 46 milioni di euro lordi. Nel rendiconto della Juve, il dato alla stessa voce è 339 milioni.