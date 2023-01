La Juventus impugnerà davanti al Collegio di Garanzia del Coni la sentenza della Corte d’Appello che venerdì scorso l’ha condannata a 15 punti di penalizzazione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La mossa dei legali Juve per riavere i 15 punti

In Appello il nodo è sull’ammissibilità della revocazione che ha portato al nuovo processo sulle plusvalenze: c’erano fatti significativamente nuovi per poterlo fare? Secondo i legali della Juventus la Procura avrebbe ecceduto i termini per presentare la richiesta: gli atti non sarebbero stati ricevuti dalla Federcalcio il 24 novembre ma il 27 ottobre, mentre la richiesta di Chiné è stata firmata il 22 dicembre, quindi più di 30 giorni dopo, come stabilito dal codice di giustizia sportiva.