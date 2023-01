Processo Juve, il club combatterà! Ecco come

La Juve impugnerà davanti al Collegio di Garanzia del Coni la sentenza della Corte d’Appello che venerdì scorso l’ha condannata a 15 punti di penalizzazione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Processo Juve, la difesa

Domenica Maurizio Scanavino nel pre partita di Juventus-Atalanta, ha ribadito un concetto chiave. Per i bianconeri si tratta di un’ingiustizia contro cui si combatterà in tutte le sedi possibili. Per capire come si muoverà il club bisognerà attendere le motivazioni. Verranno pubblicate entro il 30 gennaio, e sulla quale si baserà la linea difensiva degli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa.