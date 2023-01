Zazzaroni: “Juve? Ha obbligo di trasparenza, caso Osimhen no”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra” parlando della Juve.

Intervista Zazzaroni

«Il caso relativo alla plusvalenza per l’acquisto di Osimhen non è assimilabile ai vari casi Juventus, innanzitutto perchè c’è un tecnicismo diverso, con la Juventus che è sotto un regime internazionale perchè quotata in Borsa ed ha l’obbligo della trasparenza, tant’è che la Consob e i revisori della Deloitte non avevano approvato il bilancio»