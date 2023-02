Il primo e l’ultimo uomo in piedi è sempre lui, Max Allegri, quello che una volta chiamavano l’acciuga per la sua tendenza. Il Corriere dello Sport racconta la sua strategia.

La strategia della tensione di Allegri

Adesso non ha più nulla da temere perché gli hanno fatto capire che non ha più nulla da perdere. Non è soltanto l’ultimo uomo in piedi, è anche un uomo solo al comando. Perlomeno della parte tecnica della Juventus, quella a cui sente di appartenere. Il resto spetta ad altri e lui glielo lascia volentieri. O stai zitto o vieni giù, ha urlato a chi insultava qualcuno degli uomini, Kean a quanto pare, che lui stava a mano a mano scegliendo per reggere le incursioni finali della Fiorentina in cerca di rimonta. Ce l’ha con tutti, Max, e su tutti dice quello che pensa o meglio ancora quello che sente.