Mauro attacca: “Inaccettabile sconvolgere la Serie A”

L’ex Juventus Massimo Mauro ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 ha commentato Juve-Atalanta e la penalizzazione dei bianconeri.

Mauro attacca

“Mi sono divertito molto, son contento di aver rivisto l’Atalanta dei tempi migliori, la Juve in queste condizioni ha ritrovato la voglia di picchiare, sudare e giocar bene. Di Maria ha troppi problemi, vero che ha il tocco e ieri è stato bravo, ma il leader deve essere affidabile e sempre in campo, non una ciliegina sulla torta. Gasperini ha ragione quando dice che certe cose vanno decise per gli inizi di un campionato. Così pagano solo i tifosi. Bisogna capire bene la situazione, aspettare le sentenze, ma sconvolgere così la classifica è inaccettabile per chi ha fatto sport”