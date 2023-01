Napoli-Juve, cinque assenti per Allegri

Come può la Juve delle otto vittorie consecutive crescere ancora? Allegri pensa alla prestazione contro il Napoli sulla strada per sognare una clamorosa rimonta scudetto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Napoli-Juve gli assenti

La risposta più logica alla domanda non può che arrivare dall’infermeria. La Juve che si vedrà a Napoli, per quanto Allegri possa ingegnarsi nelle sue alchimie tecnico-tattiche, non sarà ancora la migliore possibile. Perché Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Pogba e Vlahovic al Maradona saranno di nuovo sulla lista degli assenti.