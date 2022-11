Nuovo presidente Juve, i tifosi sognano lui!

Il presidente della Juve? Non è stato ancora ufficializzato chi sarà il presidente che raccoglierà il testimone di Andrea Agnelli. Tante le voci e altrettanti i possibili candidati. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nuovo presidente Juve, sogno dei tifosi

Si registra freddezza attorno al nome di Alessandro Nasi. Dipendesse dai tifosi, la scelta sarebbe immediata e plebiscitaria: il grande sogno è il ritorno in società di Alessandro Del Piero. Tra i grandi ex invocati per il nuovo corso c’è ovviamente anche Giorgio Chiellini, fresco di trionfo negli Usa, a Los Angeles. Negli ambienti bianconeri non si esclude anche un successivo rientro nella dirigenza di Pavel Nedved.