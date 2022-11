Allegri resta alla Juve, ha un compito

Quello che è sicuro è che per il momento non cambierà la parte sportiva della Juve. In panchina ci resta Max Allegri, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Allegri resta alla Juve

La ripartenza tanto a livello dirigenziale (direttore sportivo) quanto in panchina (allenatore) sarà affidata agli stessi uomini: Federico Cherubini e Massimiliano Allegri. Toccherà ancora di più al “Conte Max” fare la differenza. Abituato ad esaltarsi nella tempesta, avrà il compito di rasserenare la squadra per proseguire la risalita iniziata prima del Mondiale.