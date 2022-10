Pagelle Juve Maccabi, chi è il migliore?

Il Corriere dello Sport propone le pagelle di Juve Maccabi 3-1, andiamo a scoprire chi è il migliore in campo per i bianconeri.

Pagelle Juve Maccabi

Allegri (all.) 7

Missione compiuta. Servivano i tre punti e sono arrivati, nonostante i brividi nel finale che devono essere cancellati. Ritrova super Di Maria e ancora tre gol per la seconda volta di fila. Servono altre conferme per dare continuità.

Szczesny 5,5

Esordio stagionale in Champions con brivido: con un’uscita sciagurata rimette in gara il Maccabi, ma chiude un paio di volte Atzili.

Cuadrado 6

Bonucci (21’ st) 6

Bremer 5,5

Danilo 6

De Sciglio 6

Alex Sandro (1’ st) 6

McKennie 5

Mezzala che asseconda i movimenti di Di Maria, allargandosi a destra o cercando l’inserimento offensivo. Il tourbillon, però, non gli gioca e non è incisivo.

Paredes 6,5

Miretti (40’ st) sv

Rabiot 8

È diventato uno dei fedelissimi di Max e si capisce anche stavolta il perchè: corse e rincorse, affondi e recuperi, con fisico e intensità. In più aggiunge pure una super doppietta, che apre e chiude il match.

Di Maria 8

Angel torna in modalità fenomeno. L’uomo più atteso fa l’apriscatole del Maccabi con i tre palloni che decidono la gara. Il Fideo cerca sempre la giocata utile in verticale e spesso la trova: parte da destra e galleggia su tutto il fronte offensivo con classe e visione che in pochi hanno. Due assist da fantascienza più uno da angolo (e tanto altro) per riprendersi la Juve.

Vlahovic 7

Kean (27’st) 5,5

Kostic 6

Locatelli (21’ st) 6

