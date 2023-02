Paradosso Pogba, l’analisi: “Non è colpa della Juve”

Il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi ha parlato così a Radio Bianconera del caso del centrocampista della Juventus Paul Pogba.

Paradosso Pogba

“La sua è una situazione paradossale, prende 10 milioni l’anno, è arrivato idolatrato dai tifosi, ma da un anno è costretto a fare lo spettatore. Sul giudizio della sua stagione non può non pesare molto anche la sua decisione di non operarsi e riguardo a questo alla Juve non si può imputare nulla perché la società lo ha fatto parlare con i migliori esperti per cercare di fargli capire quanto fosse importante operarsi, ma lui ha scelto di seguire altri consigli. La partita di stasera? Sarà senza ombra di dubbio un banco di prova importante, la Lazio è favorita ma per la Juventus uscire dalla competizione sarebbe una bruttissima botta”