Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così di Kean in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Cremonese. Ecco le parole raccolte dall’inviato di TMW.

Conferenza stampa Allegri Kean

Come mai ha scelto di preservare Kean?

“Con quattro centrocampisti tra Fagioli e Miretti potevamo avere molto più palleggio e la Cremonese era chiusa, poi non avendo cambi ho preferito mettere Kean in panchina per poi inserirlo quando loro sarebbero calati”